Polemiche sulla Pro Loco di Palomonte | si dimettono Presidente e Direttivo | “Non ci sono forze per continuare”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 28 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Non cipiù leper proseguire il lavoro avviato negli anni”. Comunica così, le dimissioni sue e del, ildell’associazione Prodi, Angelo Parisi, che in una nota sui canali social della Pro, ha fatto sapere di non voler più proseguire il suo mandato alla guida dell’associazione. Una notizia, quel rinnovo deldella Proche nel piccolo centro della Valle del Sele-Tanagro, era già nell’aria da mesi ed era stata invocata da più parti, tanto da suscitare non poche discussioni. “Abbiamo constatato che non cileper poter proseguire nel portare avanti gli appuntamenti con il territorio – spiega il ...