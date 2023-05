Playoff NBA 2023 | il miracolo di White pareggia i conti Boston e Miami vanno a gara-7

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023) Il cronometro segna che mancano due decimi di secondo quando Derricktrova il tap in a rimbalzo che regala unasa vittoria ai Celtics e fa crollare forse definitivamente gli Heat.espugna ancora una voltae porta incredibilmente la serie a-7, dopo un clamoroso 104-103 firmato forse dal giocatore che non ti aspetti e che invece scrive una pagina di storia della NBA. Ildiè ancora possibile, anzi è ormai vicinissimo, visto che i Celtics hanno completamente ribaltato l’inerzia della serie ed ora possono tornare davanti ai propri tifosi per realizzare un’impresa leggendaria.potrebbe diventare la prima squadra a ribaltare uno 0-3 in una serie(al momento il record è di 0-149) ...