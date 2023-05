Pininfarina e-Motion 300

(Di domenica 28 maggio 2023)è tra i protagonisti degli Electric Days 2023, la manifestazione dedicata alla mobilità e alla sua transizione energetica che, iniziata giovedì, si chiuderà oggi. Location d'eccezione, lo storico laghetto dell'Eur, dove il noto marchio italiano presenta in anteprima assoluta un nuovo progetto di micro-mobilità sostenibile sviluppato in collaborazione col partner Platum per il brand Argento e-Mobility: si tratta di e-300, la prima di una line-up di e-bikeche saranno lanciate nel corso del 2023 e 2024. La nuova bike elettrica firmata(che sarà in vendita da luglio al prezzo di 2299 euro) è il fiore all'occhiello della mostra «#DesigningTheFuture - il designper una mobilità ed uno stile di vita sostenibili», allestita allo chalet del Laghetto. ...

Pininfarina è tra i protagonisti degli Electric Days 2023, la manifestazione dedicata alla mobilità e alla sua transizione energetica ...