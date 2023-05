Pietro Grasso | “Colosimo all’Antimafia? Scelta inopportuna | servirà controllo democratico Nelle stragi ci sono indizi di presenze esterne”

(Di domenica 28 maggio 2023) L’elezione di Chiaraalla presidenza della Commissione Antimafia? “Non è stata opportuna, ma ora prendiamone atto e cerchiamo di fare unsu quello che avverrà”. Lo ha detto, ex procuratore nazionale Antimafia e presidente del Senato, ospite di Lucia Annunziata a Mezz’ora in più su Rai 3, commentando ladella deputata meloniana – su cui pesano i rapporti con il terrorista nero Luigi Ciavardini – per il vertice dell’organismo bicamerale. In una lettera inviata al Fatto, dieci familiari delle vittime delleavevano denunciato il “conflitto d’interessi” dinell’indagare sul presunto “coinvolgimento degli eversori neofascisti nella strategiasta mafiosa degli anni ...

Lettera aperta dopo i fatti del 23 maggio Caro Procuratore, sono passati tanti anni, è stato anche Presidente del Senato, ma per me lei resta sempre un Procuratore della Repubblica. Lo sa, nel corso del tempo abbiamo vissuto dei momenti importanti di ...DAA DE RAHO Il primo della serie è stato, nel 2013,, parlamentare Pd e poi presidente del Senato. Nel 2018 venne quindi il turno proprio di Roberti: assessore in Campania e poi, ...Che come i suoi predecessori alla Procura antimafia (e Federico Cafiero de Raho) si è buttato in politica a sinistra Tu chiamale, se vuoi, coincidenze.

Pietro Grasso e l'accendino di Falcone (tradito) Antimafia Duemila

