Piazza di Siena vuole entrare nel Grande Slam dell' equitazione mondiale

Un upgrade tira l'altro. Dopo quello degli Internazionali d'Italia si va a caccia di una nuova "promozione". E così lo Csio didiche si sta chiudendo dà appuntamento all'anno che verrà "per cui si sta già lavorando - dice il presidente ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli - e si lavorerà tutto l'anno". Diego Nepi ...Spalti pieni adiper l'ultima prova dei due italiani in gara alla seconda manche del Gran Prix Internazionale. Emanuele Guadiano e Francesca Ciriesi hanno concluso rispettivamente all'8° e al 9° posto. ...Secondo posto per l'equipe Sicilia nella Coppa del Presidente adia Roma. Con questo piazzamento cavalieri e amazzoni siciliani si confermano fra le regioni più competitive a livello giovanile nella disciplina del salto ostacoli dopo la vittoria ...

Equitazione, Piazza di Siena 2023: nel Gran Premio Roma vince André Thieme, 8° Emanuele Gaudiano davanti a Francesca Ciriesi OA Sport

Dopo quello degli Internazionali d’Italia si va a caccia di una nuova "promozione". E così lo Csio di Piazza di Siena che si sta chiudendo dà appuntamento all’anno che verrà "per cui si sta già ...Piazza di Siena è la competizione sportiva che mette d'accordo tutti. "Green, sostenibile, gratuita", come sottolineato da Vito Cozzoli ...