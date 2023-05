Piazza di Siena | il tedesco Andre Thieme trionfa al Rolex Gran Premio Roma

Sventola la bandiera tedesca sull'ovale di Villa Borghese al 90º CSIO di Romadi- Master d'Inzeo . È infatti Andre Thieme a vincere il Rolex Gran Premio Roma, nell'ultima giornata del concorso ippico, in sella a DSP Chakaria. Per il campione europeo in carica si ......medaglia d'oro individuale e argento a squadre nel Campionato d'Europa 2021 a Riesenbeck " hanno conquistato oggi il primo posto nella più importante gara individuale dello Csio indi...Un upgrade tira l'altro. Dopo quello degli Internazionali d'Italia si va a caccia di una nuova "promozione". E così lo Csio didiche si sta chiudendo dà appuntamento all'anno che verrà "per cui si sta già lavorando - dice il presidente ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli - e si lavorerà tutto l'anno". Diego Nepi ...

Piazza di Siena, è il giorno del Gran Premio di Roma: in campo per vivere il percorso Repubblica TV

