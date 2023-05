Piazza della Loggia | Mattarella | Il Paese ha un debito di riconoscenza verso Brescia

(Di domenica 28 maggio 2023) AGI - "Nel giorno dell'anniversario"strage di"i sentimenti di vicinanza e solidarietà si rivolgono in primo luogo ai familiari e ai discendenti di coloro che persero la vita, ai loro amici e compagni di lavoro. Alla comunitàna. Ilha undila Citta' di, colpita per manifestare la sua opposizione irriducibile all'eversione". Questo il ricordo del presidenteRepubblica, Sergio, in occasione dell'anniversariostrage di. Il capo dello Stato ha poi spiegato che: "Otto persone uccise. Oltre cento ferite. La ...

