Piazza della Loggia | Mattarella | Il Paese ha un debito di riconoscenza verso Brescia

(Di domenica 28 maggio 2023) AGI - "Nel giorno dell'anniversario"strage di"i sentimenti di vicinanza e solidarietà si rivolgono in primo luogo ai familiari e ai discendenti di coloro che persero la vita, ai loro amici e compagni di lavoro. Alla comunitàna. Ilha undila Citta' di, colpita per manifestare la sua opposizione irriducibile all'eversione". Questo il ricordo del presidenteRepubblica, Sergio, in occasione dell'anniversariostrage di. Il capo dello Stato ha poi spiegato che: "Otto persone uccise. Oltre cento ferite. La ...

... dalle 19.00, l'evento di riapertura dell'area archeologica didel Corso, con visite guidate ... 'Dopo l'approvazioneSoprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di ...Terzaper il sindaco uscente Francesco Italia , candidato di alcune liste civiche, con il 20 ... Consultazioni anche in Sicilia, dove è in corso il primo turnoAmministrative in 128 comuni, ...Il nuovo C919China Eastern Airlines è decollato dall'aeroporto di Shanghai AGI - La Cina è determinata in ... che aveva incontrato ingegneri e progettisti alla Grande Sala del Popolo, su...

Strage di Piazza della Loggia, Mattarella: "L'Italia ha un debito di riconoscenza verso Brescia" RaiNews

Il Palazzo della Provincia di Grosseto compie 120 anni. Mercoledì 31 maggio una serie di eventi per celebrare l'anniversario ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...