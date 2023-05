PHISHING | Commissione di vigilanza sull’anagrafe tributaria

(Di domenica 28 maggio 2023)Agenzia delle Entrate: “richiesta di controllo sul registro tributario”Ennesima pericolosa campagna da parte di un finto ufficio dell’agenzia delle entrate, questa volta dal titolo : “di”. Inutile dire che va cestinata subito senza aprire l’allegato. Ecco il testo : ———————————— Gentile cliente, dall’esame dei dati e dei versamenti relativi alla Divulgazione delle liquidazioni periodiche Iva, da lei presentate per Il trimestre 2023, sono emerse alcune incoerenze. Le spiegazioni relative alle incongruenze riscontrate sono disposti nel “Cassetto fiscale” (sezione l’Agenzia) accessibile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e in versione intera nell’archivio incluso alla presente e-mail. SCARICA IL DOCUMENTO La ...

Si mantiene con il phishing: arrestata donna MilanoToday.it

Con la carta di credito di ignari cittadini avrebbe comprato profumi, cosmetici, viaggi, ricariche telefoniche e persino gli pneumatici dell’auto. Ma adesso per lei sono scattati gli arresti domicilia ...Il servizio Inferno Drainer ha permesso di creare 689 siti di phishing e di rubare oltre 5,9 milioni di dollari in asset digitali a 4.888 vittime.