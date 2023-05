Perché la smania del tutto e subito è il male della nostra epoca

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 28 maggio 2023) Se osservate i bambini, a volte sembrano quasi schiavi dell'attimo. Il mio nipotino Edoardo, di poco più di un anno, quando vuole qualcosa non rimanda, la vuole, se no piange. Fa fatica ad aspettare, è un concetto che deve ancora imparare. Del resto anche noi adulti facciamo fatica a capire che nella vita è essenziale acquisire il self-control necessario per rimandare il piacere e saper aspettare invece di soddisfare immediatamente ogni nostro impulso. Ogni giorno siamo sollecitati a scegliere come comportarci e a confrontare l'allettamento del piacere immediato con gli effetti a lunga scadenza di una tale scelta, effetti che potrebbero rovinarci la vita in un attimo. Molte persone cercano di soddisfare i propri istinti e bisogni in modo rapido anche attraverso la tecnologia. Questo può portare purtroppo a comportamenti impulsivi e autolesionistici, a ...