Perché il 54% degli svizzeri viene in Italia a fare la spesa? Il motivo è assurdo

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 28 maggio 2023) Almeno il 54%del Ticino è abituato a spostarsi inperla. Ciò dipende da un problema grave che sta tormentando anche i ricchi elvetici. La soluzione più diffusa per contrastare il disagio vissuto anche dagliè spingersi oltreconfine. Lo chiamano turismoacquisti, ed è un fenomeno diffuso da anni in Svizzera. La popolazione, specie quella che abita più vicina al confineno, spende parecchi soldi all’anno in Alto Adige e in Lombardia.tantifanno lain– ilovetrading.itE di fatti, appena varcato il confine, spuntano un sacco di centri commerciali pronti ad accogliere i ricchi vicini elvetici. Un sondaggio ...