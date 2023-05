(Di domenica 28 maggio 2023) A volte bastano due valigie per contenere tutta una vita.in quelle due valigie mise la sua vita, fatta delle migliaia di vite che aveva ripreso durante la sua erratica esistenza. Quindicimila scatti fotografici rimasti pressoché sconosciuti fino alla scomparsa della sua autrice, nel 2015. Una storia, quella del ritrovamento delle foto, che è interessante quanto quella delle stesse singole foto di questa donna svizzera che aveva eletto l’Italia ea sua seconda casa. Le due valigie non erano mai state mai aperte, finché la sorella della, scoprendo tante foto di, contatta un’amica che vive nella Capitale per segnalargliele. Questa, insieme ad un vicino di casa, si rivolge allora alla associazione Marmorata 169, che ha come obiettivo indagare la trasformazione ...

"Tutti i giorni della vita (fotografie 1959 - 1992)" è il nome della prima esposizione italiana dedicata alla fotografa svizzerache sarà allestita, presso il Museo di Roma in Trastevere, fino al prossimo 15 ottobre. In seguito alla morte dell'artista, avvenuta nel 2015, la sua famiglia ha trovato tra i suoi ...Da oggi e fino al 15 ottobre, al Museo di Roma in Trastevere apre al pubblico. Tutti i giorni della vita (fotografie 1959 - 1992), prima mostra monografica della fotografa non ...Al Museo di Roma in Trastever e è in programma l'anteprima della mostra fotografica di, un esempio di collaborazione virtuosa tra Museo e istituzioni culturali private finalizzata alla ...

Peggy Kleiber, la mostra fotografica al Museo di Roma in Trastevere è un piccolo tesoro Il Fatto Quotidiano

La Città di Desenzano del Garda (BS) celebra Roy Lichtenstein, uno dei più importanti artisti americani della Pop Art internazionale, in occasione del centenario della sua nascita. Organizzata dall'As ...PEGGY KLEIBER. Tutti i giorni della vita (fotografie 1959-1992), la prima mostra in Italia della fotografa Peggy Kleiber, curata da Arianna Catania e Lorenzo Pallini, sarà esposta al Museo di Roma in ...