Pattinaggio artistico a rotelle | AIS 2023 | Nuti-Masiero trionfano nella danza! Liberatore primo dopo lo short

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023) Si è conclusa una giornata davvero ricchissima al Pala Pikelc di Opicina, impianto sportivo triestino che sta ospitando questa settimana la seconda semifinale dell’Artistic International Series, rassegna itinerante diche vedrà il suo ultimo atto a San Juan (Argentina), location designata per le Finali di Coppa del Mondo. Nel penultimo giorno di competizioni sono scesi in pista gli atleti della specialità individuale, a cui si sono aggiunte anche le coppie di danza, le quali si sono cimentate nel segmento più lungo. E propriodanza Martinae Nicholashanno concluso in bellezza l’opera già ben architettatastyle imponendosi con margine anchefree dance, facendo il pieno ...