Parigi | Giorgi parte con il piede giusto

(Di domenica 28 maggio 2023) Buona la prima per Camilaal Roland Garros, secondo Slam del 2023, che scatta sulla terra rossana (montepremi 49.600.000 euro) . La 31enne di Macerata , n.37 WTA, ha battuto 63 64, ...

"Sono molto soddisfatta del match ma sono soprattutto di essere a: questo torneo mi piace ... Ben sei break caratterizzano un primo set dove è praticamente sempre avanti. L'azzurra sale 5 -...Inizia oggi sui campi in terra rossa di il Roland Garros , secondo Slam della stagione. Cinque gli italiani in campo nella prima ... Nel torneo femminile Camila sfida la francese Alize ......

Buona la prima per Camila Giorgi al RolandGarros, secondo Slam del2023, che scatta sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro) .Inizia lo Slam sul rosso: il sanremese in campo con Galan, Khachanov passa al 5°, Camila sul centrale. In campo oggi anche Errani, Sonego e Musetti ...