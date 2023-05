Panini al formaggio | la ricetta brasiliana è la più buona!

(Di domenica 28 maggio 2023) Il Pão de queijo è una specialità del Sud America, un panino alspesso servito con il caffè. Paese che vai, usanza che trovi e alle nostre latitudini questo piatto tradizionale si inserisce in maniera perfetta su un buffet d’aperitivo, come antipasto servito con salumi vari, come salatino per una festa di compleanno. Morbidissimo e senza farina, si prepara con l’ausilio dell’amido emulsionato con le uova, l’olio e tantissima mozzarella grattugiata. A questo proposito, un consiglio è d’obbligo: procuratevi il panetto compatto, sarà più semplice da maneggiare. Potete provare diverse variazioni a tema, tutte davvero sensazionali: parmigiano, pecorino, emmental, groviera, provola, qualsiasia pasta dura o semidura si presta ad arricchire questo impasto in maniera sfiziosa. Sono semplicissimi da preparare e con le nostre dosi otterrete ...

