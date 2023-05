Palma d’oro ad Anatomie d’une Chute di Triet | Italia a mani vuote

Leggi su bergamonews

(Di domenica 28 maggio 2023) Cannes. La giuria della 76ª edizione del Festival di Cannes, presieduta dal regista svedese Ruben Östlund, ha premiato con ladi Justine. IL FILM VINCITORE DELLAdella regista francese Justineè un giallo torrenziale che, indagando su un suicidio/omicidio, mette sotto la lente di ingrandimento una famiglia particolare, quella composta da Sandra (Sandra Huller), scrittrice tedesca che vive insieme al marito anche lui scrittore, Samuel (Samuel Theis), e al figlio adolescente non vedente, Daniel, in un remoto chalet di montagna sulle Alpi francesi. Samuel muore in circostanze misteriose, cade dal piano più alto ...