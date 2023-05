Pagelle Verona-Empoli | i voti ai protagonisti del match

(Di domenica 28 maggio 2023) I top e flop e iaidelvalido per la 37ª giornata di Serie A 2022/23:Ledeideltra, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Ngonge. FLOP: Grassi.: A fine partita.

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/23:- Empoli Ledei protagonisti del match trae Empoli, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: FLOP: VOTI: A fine ...Lee i voti di Spezia - Torino 0 - 4, match della trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. mentre gli spezzini rischiano il sorpasso del(di scena domani con l'Empoli). Al 14 c'è ...FEMM (4 - 3 - 3): Bucci 8.5, Zanoni 7.5, Facchin 7 (9' st Dahbi 6), Di Nuzzo 6.5, Garofolo 6. LEINTER Tornaghi 6.5 Non è chiamata a interventi fuori dall'ordinaria amministrazione, ...

Serie A - Atalanta-Verona 3-1, le pagelle: Hojlund trascinatore, disastro Montipò Eurosport IT

Mister Zaffaroni opta per Cabal, Terracciano e Sulemana. Tameze sulla trequarti Sono state rese note le formazioni ufficiali di Verona–Empoli, gara in programma alle ore 12.30 al Bentegodi e da cui ve ...La partita tra Verona e Empoli, valida per la 37^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 28 maggio alle 12.30 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di ...