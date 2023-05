Pagelle GP Monaco F1 2023 | Verstappen “principesco” | Alonso non molla | Ocon stupisce | Ferrari affonda

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023) Maxtrionfa al termine del Gran Premio di, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno, e segna un colpo importante in vista della rincorsa al titolo. Nello splendido scenario del tracciato di Monte-Carlo il campione del mondo ha dominato la scena, precedendo Fernandoe Esteban. Bene le Mercedes, male le. Andiamo, quindi, a consegnare ledel Principato. LEDEL GP DIMAX(Red Bull) 10 e lode: continua ad alzare l’asticella gara dopo gara, vittoria dopo vittoria. Ieri, con una pole position sensazionale, costruisce larga parte del successo odierno, ma ci mette anche molto di suo. Perfetto al via, impeccabile in ognuno ...