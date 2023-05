Ospiti e anticipazioni per Domenica In del 28 maggio 2023

(Di domenica 28 maggio 2023) La rinomata trasmissione di Rai1, “In”, si prepara per una puntata ricca di sorprese il 28. Dalle 14:00 alle 17:10, la puntata, condotta da Mara Venier, promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo, offrendo un mix di musica, intrattenimento e aggiornamenti di pubblica importanza.In: glidella puntata del 28Un tributo a Little Tony segnerà uno dei momenti di punta della trasmissione. A dieci anni dalla scomparsa dell’amato cantante, la figlia Cristiana Ciacci sarà in studio insieme a famosi artisti italiani come Bobby Solo, Rosanna Fratello, Edoardo Vianello e Gigliola Cinquetti. Saranno loro a rendere oalla leggenda della musica italiana, cantando alcune delle sue più celebri ...

Tanti glie le sorprese in studio La puntata si aprirà con un collegamento con il Presidente della Regione Emilia - Romagna Stefano Bonaccini , per un aggiornamento sulla situazione nelle zone ...Partiamo dalla puntata di oggi. In studio vedremo Cristina D'Avena , pronti a rivivere con lei oltre 40 anni di carriera.anche Stefania Orlando e Anna Pettinelli che racconteranno il loro bellissimo rapporto d'amicizia. Dopodiché ci sarà spazio per l'intervista con Benedetta Parodi in studio con le figlie Matilde ...... si chiama Granturismo 70M e - secondo lelasciate trapelare dal cantiere - 'è ... in grado di regalare all'armatore e ai suoiil massimo del comfort, assicurando lunghe e placide ...

Domenica 28 maggio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma, andrà in onda la 37^ puntata ...