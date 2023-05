Osimhen consolida il trono dei cannonieri nella sua 100esima gara col Napoli | tutti i suoi numeri

Leggi su anteprima24

(Di domenica 28 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCon la doppietta del Dall’Ara, che non è servita alper vincere la partita, Victorha blindato ancor di più ildella classificain questo campionato di Serie A. L’attaccante nigeriano è arrivato a quota 25 reti, +4 su Lautaro Martinez dell’Inter che aveva segnato nell’anticipo contro l’Atalanta. Per Osi quest’anno sono 30 gol in totale tra campionato e coppe. Cifra tonda nel giorno di Bologna-, ovvero della suapartita in maglia azzurra. Contro i felsinei (sua vittima preferita insieme a Sassuolo e Udinese con 5 reti) è arrivata la sua settima doppietta in Italia, la nona con la maglia delcon la quale ha esordito in Serie A il 20 settembre 2020 in Parma-...