Osare per ritrovare la fiducia La filosofa Nodari ci spiega perché “è nei corpi la salvezza del pensiero”

(Di domenica 28 maggio 2023) Udite, udite l’Up Patriots to Arms della filosofia occidentale: ilha bisogno di. Tra res cogitans e res extensa non più contrapposizione, ma un salvifico connubio per affrontare la fragilità della condizione umana nella fugacità del Tempo e per affermarsi come presenza adulta nell’èra che il pensatore Byung-Chul Han definisce delle “non cose”. Prima che si faccia troppo tardi, bisogna “” rompere le righe tra i rifugiati dello smart working e gli addicted di serie tv, tra i meteci del Glovo e gli hipster monopattinisti. “” è la parola chiave del festival ‘Filosofi lungo l’Oglio’, che celebra la diciottesima edizione quest’anno dal 5 giugno al 25 luglio nella consueta formula nomade, con cui toccherà 23 comuni bergamaschi e bresciani dando voce a 29 pensatori sul corso del fiume, dalla ...