Oroscopo della settimana | quando Marte è nel segno…

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 28 maggio 2023) Care lettrici e lettori di Velvet Gossip, siamo giunti ad un nuovo appuntamento con l’. Scopriamo cosa ci consigliano le stelle nellache va da lunedì 29 Maggio a sabato 3 Giugno 2023. Siamo pronti per l’arrivostagione più calda dell’anno? Come ci anticipano le stelle, Venere renderà l’estate ancor più calda per alcuni segni zodiacali ma, non tutto cadrà – come si suol dire – dal cielo. Per far sì che il disegno astrale coincida con i possibili avvenimenti, bisogna lavorarci e perseverare.le. Crediti: Pixabay – velvetgossipDunque, prima che arrivi di colpo la bella stagione, abbiamo ancora tempo per allineare il tutto e darci la possibilità di vivere un’estate che non lascerà spazio alla noia. Vediamo cosa ci suggeriscono le stelle per la ...