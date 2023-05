Loisha trascinato a suon di gol il Lens in Champions League. Con la rete realizzata ieri sera contro l'Ajaccio il belga ha eguagliato ...Dal vivocolpisce per quello che fa a palla lontana. Si muove tanto e galleggia sulla linea del fuorigioco, in mezzo a due centrali a cui farebbero comodo un paio di pastiglie contro l'ansia. ...Commenta per primo Balogun segna ancora e sale a 19 reti in Ligue 1 (agganciatooggi a secco, - 5 da Mbappé), ma stavolta non basta per evitare la sconfitta al suo Reims: nell'anticipo della 35a giornata del campionato francese i l Lens vince 2 - 1 grazie ai gol di ...

Openda vola in Champions (con record di gol): ecco perché serve al Milan. Ma il Lens... La Gazzetta dello Sport

Siamo stati nella città in cui è esploso l'attaccante nel mirino del Milan. Quest'anno ha trascinato la squadra in Champions con venti gol ...Il Milan è già attento alle vicende di calciomercato: i rossoneri stanno valutando chi andare a prendere per migliorare la rosa.