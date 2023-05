Oggi 28 maggio | Pentecoste Il fuoco dello Spirito concede i suoi doni ai discepoli di Gesù

(Di domenica 28 maggio 2023) Laè la festa che ricorda la discesaSanto sugli Apostoli, trasformati in testimoni ardenti del Risorto. Lasi celebra la settima domenica dopo Pasqua: con l’effusioneSanto suia Gerusalemme si chiude il tempo pasquale. Cos’è la? Cosa celebrano i cristiani in questa festa? Laci L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Sono aperti dalle 7 i seggi nei 41 comuni che al primo turno del 14 e 15sono andati ai ballottaggi per l'elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. ...aperti fino alle 23 di...Si tienea Roma l'ultima tappa del Giro d'Italia che, dopo la vittoria nella cronometro di ieri, vede in ... al via il 6e destinato a concludersi il 28 a Roma. Promette scintille la sfida ...... si sono aperti dalle 7 i seggi nei 41 comuni che al primo turno del 14 e 15sono andati ai ... I seggi rimarranno aperti fino alle 23 diper poi riaprire domani dalle 7 alle 15. I cittadini ...

In programma il tennis con il Roland Garros, il basket con la Serie A, il ciclismo con il Giro d'Italia, la F1 con il GP di Monaco, il rugby con la finale Scudetto del Top 10 e molti altri ancora: tan ...Benvenuti sulla diretta di Sassuolo-Napoli, gara valida per la 33^ giornata del Campionato Under 18. Il match è in programma oggi, domenica 28 maggio alle ore 15, presso il Mapei Football Center di Sa ...