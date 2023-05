(Di domenica 28 maggio 2023) Un francese aa Monaco non si vedeva dai tempi di Olivier Panis, vincitore nel 1996 con la Ligier. Per Estebanedfanno tre podi ciascuno, il primo per entrambi a Montecarlo. Il ...

Sul podio ci va Estebancon l', davanti alle due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell . Tre le due rosse l'altradel francese Pierre Gasly . Verstappen ha tenuto la testa ...Un francese a podio a Monaco non si vedeva dai tempi di Olivier Panis, vincitore nel 1996 con la Ligier. Per Estebanedfanno tre podi ciascuno, il primo per entrambi a Montecarlo. Il pilota non saliva sul podio dal GP Ungheria 2021, quando portò a casa la vittoria. Guarda anche GP Monaco GP Monaco, le ...... che non ha potuto battagliare il rivale olandese anche a causa di un errore del box che lo ha costretto ad un pit - stop in più, e l'di Esteban. Le Ferrari pagano una strategia errata ...

Ocon: "Alpine è stata perfetta: è bello tornare sul podio" Autosprint.it

Terzo Esteban Ocon (Alpine) a 36990. Quarto posto per Lewis Hamilton (+39062) con la Mercedes, quinta l’altra Mercedes di Russell. Sesta la Ferrari di Charles Leclerc a più di 1' di ritardo, settimo ...Un fine settimana da incorniciare per la Alpine, scuderia che al GP di Monaco (sesto appuntamento del Mondiale 2023 di F1) ha collezionato un brillante terzo posto con Sebastian Ocon una buona settima ...