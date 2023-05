Occhioni celesti e viso angelico fin da bambina | oggi riempie le serate della tv Italiana | ecco chi è

Leggi su howtodofor

(Di domenica 28 maggio 2023) Ladi questa foto, adè una showgirl e conduttrice di successo, che esordì nel piccolo schermo a soli 3 anni: l’avete riconosciuta? In questa foto la vediamo nella sua infanzia; è quasi impossibile riconoscerla, ma in realtà accompagna molte delle nostresul piccolo schermo. Già da piccolissima entrò a far parte del mondo dello spettacolo. Nella sua carriera ha fatto qualche apparizione nei programmi Rai, ma la sua casa fissa è sicuramente Mediaset, dovecontinua a lavorare. La donna in questione ha condotto diversi reality, ma ha anche preso parte in diversi spot pubblicitari. E per quanto riguarda la sua vita privata? Possiamo affermare che è molto chiacchierata; da poco ha annunciato il suo divorzio che l’ha messa inevitabilmente sotto la lente d’ingrandimento. Se ancora ...