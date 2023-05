Occhio ai temporali in agguato | cos' è il surplus di precipitazioni

Rovesci ecoinvolgono comunque anche il settore alpino e prealpino. In ogni caso i ... Prossime ore verso un miglioramento, maancora a rovesci insistenti Nel corso delle prossime ore ...Se il meteo non farà scherzi, nel fine settimana è previsto bel tempo, anche se isaranno ... Da qui, sembra di stare dentro un grandeche si affaccia sul Mar Ligure . Ponte del 2 ...Meteo - L'Anticiclone prova il recupero, maa piogge etermoconvettivi fino al Weekend Condizioni meteo in Italia Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano! Un'area di alta pressione si estende sul bacino del Mediterraneo, ...

Meteo: Prossime Ore, occhio ai TEMPORALI! Queste le regioni interessate entro sera [Mappa] iLMeteo.it

Ancora tante piogge e temporali per almeno una settimana con un periodo più piovoso della media sull'Italia: ecco le previsioni meteo aggiornate e il perché del protarsi di queste condizioni ...I raggi solari possono danneggiare la retina. L'uso eccessivo dello smartphone sotto al sole e la ricerca di scatti perfetti sono le attività più a rischio ...