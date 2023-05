Oblivion stasera su Italia 1 | trama e cast del film con Tom Cruise e Morgan Freeman

(Di domenica 28 maggio 2023)28 maggio su1 va in ondae recensione delcon Tom28 maggio su1 va in onda, Il, che mischia fantascienza ed avventura, è stato diretto da Joseph Kosinski, la sceneggiatura è di Karl Gajdusek e Michael Arndt., recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.Anno 2073: Jack Harper è uno degli ultimi riparatori di droni operanti su una Terra ormai evacuata, segnata da decenni di guerra contro la terrificante minaccia di alieni che divorano quel che resta. Prima di abbandonare ...

28 maggio su Italia 1 va in onda, Il film, che mischia fantascienza ed avventura, è stato diretto da Joseph Kosinski, la sceneggiatura è di Karl Gajdusek e Michael Arndt. Trama, cast,...Film thriller da vederein tv Criminal, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense Kevin Costner , ..., ore 21:20 su Italia 1 Film fantascientifico con Tom Cruise in cui il mondo è sotto minaccia ...28 maggio su Italia 1 va in onda, Il film, che mischia fantascienza ed avventura, è stato diretto da Joseph Kosinski, la sceneggiatura è di Karl Gajdusek e Michael Arndt. Trama, cast,...