No | l’emergenza non è finita | come aiutare | evitando di spegnere i riflettori sull’Emilia Romagna Foto

(Di domenica 28 maggio 2023) Roma, 28 mag – E’ vero, la situazione in Emiliaè migliorata in molte zone colpite dall’alluvione. Altre, per fortuna, sono state risparmiate dalla furia dell’acqua. Ma ci sono ancora vaste aree critiche, in cui gli interventi dei volontari sono necessari. Decine di case, in diversi quartieri di Forlì e Faenza sono ancora sommerse dal fango. Esattamentenel Ravennate. La cittadina di Conselice si è trasformata in molti punti in una palude stagnante, dunque proseguono le operazioni di prosciugamento e ci vorranno almeno dieci giorni prima che l’acqua defluisca del tutto nel sottosuolo, attualmente completamente saturo. Insomma,non è affattoadessosarebbe un errore ...