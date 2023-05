No a un altro Rosa Chemical L' irritazione di Amadeus su Sanremo

... tra l'assolutamente rispettoso delle donne. Il mio ...mamma Rai sarebbe preoccupata per il crescere di profili simili a...preoccupata per il crescere di profili simili a, il ...Il direttore di Avvenire , Marco Tarquinio , risponde a Fiorello : "Avrebbe voluto la nostra prima pagina per la triste esibizione dicon Fedez. E anche qualchepoco - lettore. Abbiamo da parlare di cose più serie in prima pagina: delle donne d'Afghanistan. E di educazione. Quella che è volgarmente mancata anche ...Meno probabile l'avvio dell'istruttoria per l'filone oggetto di verifiche, quello relativo alle performance di Fedez e, che hanno simulato un amplesso e si sono poi baciati in ...

Sanremo 2024, Amadeus irritato per emissari Rai ai casting dei Giovani: “Preoccupati per profili alla Rosa Chemical” Tvblog