Nicole Santinelli | il cugino si scaglia contro Carlo Mancini

Nessun commento da parte didopo la rottura con Carlo che in diretta su instagram e in lacrime ha raccontato di esser stato ...Sono stati l'ultima coppia ad uscire da Uomini e Donne , ma si sono già lasciati. Ci riferiamo alla ex tronistae al suo corteggiatore e per pochissimo anche compagno di vita, Carlo Alberto Mancini. E' stato proprio quest'ultimo ad annunciarlo, in lacrime, con una diretta Instagram. Delusione ...Sembrava fosse amore e invece era un (altro) fuoco di paglia. Uomini e Donne si è concluso quest'anno con la scelta di, regalandoci quello che - a detta di molti appassionati del dating show di Maria De Filippi - era stato uno dei momenti più intensi e passionali di tutta l'edizione. Eppure anche ...

Cugino di Nicole Santinelli contro Carlo Alberto Mancini, poi Cristian Di Carlo commenta la rottura Fanpage.it

Il cugino di Nicole Santinelli contro Carlo Alberto Mancini dopo la rottura: Cristian Di Carlo lancia una frecciatina di fuoco.Nella giornata di ieri l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Carlo Mancini, ha annunciato la rottura con Nicole Santinelli.