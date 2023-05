Nicole e Carlo come Federico e Carola | Siamo pronti!” | la rivelazione della nuova coppia

(Di domenica 28 maggio 2023)Santinelli eAlberto Mancini sono usciti insieme dal programma di Uomini e Donne che stanno già pensando di… È nata finalmente unacopia all’interno del programma condotto da Maria De Filippi. Il trono diSantarelli è stato senza ombra di dubbio uno dei più chiacchierati sul web in quanto, secondo alcuni utenti, le sue terre erano sempre prive di contenuto e tanti, tanti, ma veramente tanti baci. I suoi scontri con Roberta sembravano essere l’unica cosa che veramente interessava ai telespettatori. Persino Gianni Sperti, che ultimamente andava contro la dama, a preso le sue difese quandoha dichiarato che tutti i suoi pretendenti dovevano scendere dichiarare di essere già impegnata in altre relazioni. Una frase che ha fatto arrabbiare tantissimo altre donne del parterre ...

Nessun commento da parte didopo la rottura conche in diretta su instagram e in lacrime ha raccontato di esser stato ...La coppia nata nel dating show di Maria De Filippi non è durata più di un paio di settimane. Ad annunciare la rotturaAlberto con una diretta ...si sono lasciati: la diretta Instagram Nella giornata del 27 Maggio, attraverso una diretta Instagram ,Alberto ha lasciato senza parole i tanti estimatori che lo hanno seguito e ...

Cugino di Nicole Santinelli contro Carlo Alberto Mancini, poi Cristian Di Carlo commenta la rottura Fanpage.it

Carlo e Nicole, l’ultima coppia che si è formata quest’anno a Uomini e Donne, sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. Lui è originario dell’Emilia Romagna, la regione che… Leggi ...Carlo e Nicole, l’ultima coppia che si è formata quest’anno a Uomini e Donne, sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. Lui è originario dell’Emilia Romagna, la regione che… Leggi ...