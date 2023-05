NBA | Playoff 2023 | calendario e risultati di tutte le partite

(Di domenica 28 maggio 2023) Ilcon idiledeidi NBA. Sedici squadre, otto per entrambe le conference, si contenderanno il prestigioso titolo. Ad Est, troviamo Milwaukee Bucks, Miami Heat, Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Boston Celtics, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets. Ad Ovest, invece, le squadre qualificate sono Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Sacramento Kings e Golden State Warriors. Ecco tutti iaggiornati, con le gare che saranno al meglio delle sette sfide. IL TABELLONE DEIILDEIFINALI CONFERENCE EASTERN CONFERENCE (2) Boston Celtics – (8) Miami ...

I Boston Celtics battono in trasferta i Miami Heat per 104 - 103 in gara 6 della finale della Eastern Conference e, dopo essere stati sotto 0 - 3, pareggiano la serie: tra 2 giorni i Celtics giocano ...... e diventano i grandi favoriti per conquistare la finalecontro i Denver Nuggets, campioni a ovest. Mai nessuna squadra nella storia del major americano di basket ci è riuscita nei, ...... licenziato dopo l'eliminazione al primo turno deisubita per mano dei Miami Heat. Griffin, 48 anni e padre del giocatore degli Atlanta Hawks AJ Griffin, ha alle spalle 9 stagioni income ...

NBA, Derrick White salva i Celtics e condanna gli Heat: la serie va a gara-7 Sky Sport

La squadra parigina ha pareggiato a Strasburgo grazie a un gol del fuoriclasse argentino. Incredibile ma vero. Sotto 0-3 nella serie con Miami, Boston è riuscita a vincere tre gare di fila, allungando ...I Boston Celtics battono in trasferta i Miami Heat per 104-103 in gara 6 della finale della Eastern Conference e, dopo essere stati sotto 0-3, pareggiano la serie: tra 2 giorni i Celtics giocano in ca ...