Nba | Boston sbanca Miami | Derrick White la decide sulla sirena

MIAMI (STATI UNITI) - Una gara incredibile dal finale tutt'altro che scontato.sbanca Miami vincendo la terza partita consecutiva e portando a casa il match grazie a un canestro sulla sirena di Derrick White , eroe della ...sfrutta i 31 punti di Jayson Tatum e i 26 di Jaylen Brown. Miami spreca il terzo matchpoint nonostante i 24 punti di Jimmy Butler e i 21 di Caleb Martin. {} #_intcss0{display: none;}Derrick White eroe per una notte in Miami Heats -Celtics. Sotto di 1 a 3 secondi dalla fine, devia a canestro un errore da tre punti di Marcus ...

Nba: Boston sbanca Miami sulla sirena, si andrà a gara-7 - Sportmediaset Sport Mediaset

Un canestro a rimbalzo offensivo di Derrick White a un centesimo di secondo dalla fine regala a Boston una incredibile vittoria in gara-6 (103-104 e serie 3-3), dopo che tre tiri liberi di Jimmy Butle ...Dopo Miracolo E FolliaGabe Vincent ha rotto il silenzio all'interno dello spogliatoio dei Miami Heat sabato sera, canticchiando "Life Goes On", una ...