Napoli | Spalletti | «Stare a Napoli un privilegio non un obbligo»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 28 maggio 2023) Le parole di Luciano, tecnico del, sul suo futuro, che sembra sempre più lontano dai partenopei Lucianoha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio delcontro il Bologna. Di seguito le sue parole, che sanno di addio ai campioni d’Italia. PARTITA – «Quando il pallino ce l’hanno gli altri, diventa tutto più difficile. Chiedevo un gioco più pulito, anche se poi abbiamo creato diverse situazioni per chiuderla. Non ci siamo riusciti e poi c’è stato il ritorno del Bologna, squadra di qualità e allenata benissimo come si è visto». IN COSA PUÒ MIGLIORARE KVARA – «Più lo vedo e più son convinto che sia fortissimo. Però, quando gli altri ci pressano, è difficile portarla in avanti. Bisogna aiutare chi sa costruendo, se si fa due passaggi si può ...