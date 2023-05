Napoli | Spalletti lascia | l’annuncio di De Laurentiis

Leggi su italiasera

Lucianoilalla fine della stagione. L'allenatore che ha guidato gli azzurri alla conquista dello scudetto si fermerà per un anno, come ha annunciato il presidente Aurelio Dea Che tempo che fa, nel salotto di Fabio Fazio. "Lucianoè un uomo libero. Mi ha detto che qui aha fatto il massimo e che si è concluso un ciclo. Mi ha detto che ha un contratto con me, ma preferirebbe avere un anno sabbatico. Potevo oppormi? Mi ha dato tanto e lo ringrazio", dice il presidente.