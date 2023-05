Napoli | sold out a Cappella Sansevero e folla di turisti al murale di Maradona

Nella zona dei Decumani, cuore del centro storico di, ha fatto registrare il 'out' il Museo Cappella Sansevero, scrigno barocco a ridosso di piazza San Domenico Maggiore che conserva al ...I live di Elodie Elodie reduce da un live show al Forum d'Assago completamenteout e la ... ha annunciato il suo primo tour nei palazzetti "Elodie Show 2023": sabato 18 a, martedì 21 a ......diversamente il- out registrato dopo poche ore della prevendita dei biglietti per l'iniziativa benefica che il Museo Cappella Sansevero ha messo in atto per festeggiare lo scudetto dela ...

Napoli, sold out a Cappella Sansevero e folla di turisti al murale di ... Il Denaro

Sold out al Museo Cappella Sansevero, folla di turisti e curiosi al murale di Maradona, strade affollate dai vicoli del centro storico al lungomare Caracciolo. Anche oggi Napoli si conferma tra le loc ...Sold out al Museo Cappella Sansevero, folla di turisti e curiosi al murale di Maradona, strade affollate dai vicoli del centro storico al lungomare ...