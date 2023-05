Napoli | rinnovo Kvaratskhelia | pronto un ingaggio raddoppiato

Leggi su contropiedeazzurro

(Di domenica 28 maggio 2023) In una stagione dove è arrivato il terzo Scudetto sono brillate diverse stelle in casatra cui l’asso georgiano. Arrivato in sordina, l’ex Dinamo Batumi ha avuto un impatto devastante con la nostra Serie A e le sue prestazioni più che convincenti hanno contribuito al successo finale degli azzurri. Ora, come riporta il Corriere dello Sport, il club campano sarebbea discutere per ilcon l’del classe ’01 che potrebbe essererispetto a quello corrente., 2 milioni e mezzo d’perPer tenere alto il livello della rosa anche nella stagione ventura il presidente delDe ...