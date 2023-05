Napoli | ragazzino di 13 anni accoltella 15enne all’addome | indaga la Polizia

(Di domenica 28 maggio 2023) Undi 13ha to, al culmine di una lite, un. E’ accaduto, come riporta il quotidiano Il Mattino, ieri sera nel centro di, in un locale di via Carrozzieri a Monteoliveto. I due, a quanto pare, avevano rancori pregressi che poi sarebbero sfociati in una nuova e più violenta contesa. La vittima è stata subito soccorsa e portata nel vicino ospedale dei Pellegrini. Il, si apprende stamane da fonti sanitarie, non è in pericolo di vita e resta ricoverato con una prognosi di 25 giorni. Sull’episodio è intervenuta la, che – come previsto per i minori con età inferiore ai 14– ha affidato l’aggressore ai genitori. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

