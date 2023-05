Napoli | non vuole pagare | minaccia tutti in un supermercato con un coltello

(Di domenica 28 maggio 2023) Momenti di terrore si sono vissuti in un. Un 29enne, gambiano e senza fissa dimora, hato con une dei cocci di vetro i dipendenti perché non volevala merce che aveva prelevato dagli scaffali. É successo ieri L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

è mai sazio Victor Osimhen . E lo ha ancora dimostrato poco fa al Dall'Ara di Bologna, dove i ... avvicinandosi prepotentemente a - 2 dal bomber del. Ma le distanze sono state ristabilite, ...... maglie 2023 - 2024: anticipazioni su Juve, Milan, Inter e Roma Cola un passo dall'... col ritorno dei pantaloncini scuri chesi vedevano a Torino da diversi anni È sempre Footy Headlines a ...... i biglietti disponibili sono stati tutti venduti,c'è più posto fino all'orario di chiusura ... imbandierati e addobbati ormai da mesi per festeggiare il terzo scudetto del, e magari ...

Calciomercato Napoli, non solo Baldanzi: De Laurentiis, idea dall'Udinese Footballnews24.it

La sfida allo Stadium di Torino si gioca domenica 28 maggio alle 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky Dopo il successo per 2-0 nella ...Il tecnico piacentino potrebbe valutare l'opzione di prolungamento di contratto oltre il 2024, mentre crescono le voci di un possibile approdo in un'altra piazza italiana ...