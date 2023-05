Da Luciano a. Ilha un solo nome in testa per la panchina, quello diEnrique. Il tecnico spagnolo infatti sarebbe in cima alle preferenze di Aurelio De Laurentiis per il dopo Spalletti. E così ...Ma anche il futuro della panchina del, col tentativo concreto di De Laurentiis per convincereEnrique a diventare il successore di Spalletti, e gli strani silenzi di Mourinho, diviso tra ...Già partito il corteggiamento, il presidente delha contattato prima l'agente dell'allenatore e poi lo stessoEnrique , provando a convincerlo ad accettare questa scommessa. Garanzie ...

Napoli, Luis Enrique pronto: ecco qual è il futuro (strano) di Spalletti Liberoquotidiano.it

Chi potrebbe prendere il posto di Spalletti a Napoli Secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbero solo due alternative a Luis Enrique."Luis Enrique fissa il prezzo: 8 milioni". Questo il titolo che sceglie l'edizione odierna de Il Mattino per parlare del futuro della ...