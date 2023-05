Napoli | De Laurentiis | “Se il Comune non ci dà lo stadio lo costruisco a Caserta”

(Di domenica 28 maggio 2023) “Maradona è unico e irripetibile. Gli abbiamo dedicato lo, era una cosa dovuta. Quando questolo farò diventare del– perché ildeve darcelo per 99 anni, altrimenti lo faccio a– e vediamo se saranno contenti i napoletani, faremo un museo bellissimo”. Lo ha detto il presidente del, Aurelio De, sulloMaradona a Che Tempo Che Fa: “Poi dovremo poter fare anche concerti, matrimoni, prime comunioni. E’ un luogo straordinario”. SportFace.

... le parole del presidente azzurro Aurelio De, alla trasmissione Che Tempo Che Fa, ha fatto un annuncio sul futuro del suo. DE- "Spalletti è un uomo libero. Quando uno ...Così il presidente delcampione d'Italia, Aurelio De, ospite di 'Che tempo che fa', trasmissione in onda su Rai 3. "Lo scorso giungo in una conferenza, dopo aver perso tanti ...... come ha annunciato il presidente Aurelio Dea Che tempo che fa, nel salotto di Fabio Fazio. "Luciano Spalletti è un uomo libero. Mi ha detto che qui aha fatto il massimo e che si ...

Spalletti addio a Napoli, ufficiale! De Laurentiis: "È un uomo libero" Tuttosport

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ufficializza a Che Tempo Che Fa l’addio di Luciano Spalletti al Napoli. “Spalletti va via Lui è un uomo libero. Quando qualcuno viene da te e ti dice che ...Spalletti "è stato un grandissimo allenatore", "è un uomo libero, lui ha dato, lo ringrazio, ora è giusto che continui a fare ciò che vuole". (ANSA) ...