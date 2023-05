Napoli-Bologna 2-2 | Carlo Alvino risponde alle Polemiche e difende i partenopei

(Di domenica 28 maggio 2023)interviene a difesa deldopo il pareggio 2-2 col, dissipando lee mettendo l’accento sulla stagione trionfale della squadra campana. NOTIZIE CALCIO. Dopo il pareggio per 2-2 contro il, ilvede sfumare il record di punti in campionato. Nonostante la doppietta di Osimhen, i campani si fermano a quota 87 punti, a una gara dal termine del campionato, lontani dal traguardo dei 91 punti ottenuti nella stagione 2017/18 sotto la guida di Maurizio Sarri. IlManca il Record di Punti Nonostante le straordinarie prestazioni di quest’anno, ilnon riesce a superare il record di punti stabilito nella stagione 2017/18. Il pareggio con il...

Finisce 2 - 2 al Dall'Ara tra, nella sfida valida per la 37ª giornata di Serie A. Le due squadre danno vita ad una partita spettacolare e ricca di emozioni. Il vantaggio degli azzurri arriva al quarto d'ora del ...Alle 15 si sono giocatee Monza - Lecce. Al Dall'Ara finisce 2 - 2 e sfuma per gli azzurri il record di punti in campionato. Il Lecce, grazie alla vittoria per 1 - 0 all'U - Power ...BallardiniCLASSIFICA SERIE A:87, Inter 69, Lazio 68, Milan 64, Atalanta 61, Roma 60, Juventus 59, Torino 53, , Fiorentina 53, Monza 52,51, Udinese 46, Sassuolo 45, Empoli 43, ...

La salvezza del Lecce non è una buona notizia solo per i suoi tifosi. Scongiurare la retrocessione dei salentini, oltre che al popolo pugliese, regala un sorriso anche alla Fiorentina.SERIE A - Luciano Spalletti al termine del pareggio nella penultima giornata contro il Bologna, non presta il fianco alle polemiche ...