Musetti-Mikael Ymer oggi | Roland Garros 2023 | orario | programma | tv | ordine di gioco | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023) Esordio alper Lorenzo. Il toscano, alla sua terza esperienza da professionista sui campi parigini, è atteso dal confronto con lo svedese, in chiusura disul Court 7, riempito di figure che sanno come dare spettacolo sul campo. Non è da meno il toscano, noto proprio per il vastissimo repertorio dal quale può attingere sul lato tecnico. Dall’altra parte della rete c’è un giocatore che non stava già attraversando un grande momento prima dell’ATP 250 di Lione, dal quale è stato squalificato nel match contro il francese Arthur Fils per aver rotto la sedia del giudice (appunto) di sedia a seguito di una vibrante discussione. Tra i due c’è già un precedente, vinto dal numero 2 d’Italia per 6-3 6-7(4) 6-3 al primo turno di ...