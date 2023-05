Moviola Verona-Empoli | l’episodio chiave del match

(Di domenica 28 maggio 2023)arbitraledelvalido per la 37ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 37ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Chiffi.DEL

Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Empoli: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Bentegodi,e Empoli si affrontano per la 37esima giornata della Serie A ...Inter - Atalanta, i casi da. Inter - Atalanta, Marelli assolve Orsato . Inter - Atalanta, ... dello scorso 26 febbraio, e il dilagante successo per 6 - 0 sull'Hellas. Il rendimento ...... mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi dadi ciascuna giornata di Serie A ,... Atalanta -3 - 1 Sozza (VAr: Chiffi) 6 'E' uno dei migliori, ma ultimamente in fase calante. ...

Moviola Verona-Inter: Orsato si perde un fallo chiaro nel gol dello 0-3 Corriere dello Sport

Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Verona e Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Bentegodi, Verona e Empoli si aff ...La prova dell'arbitro Orsato a San Siro analizzata ai raggi X da Luca Marelli che ritiene giusta la decisione di convalidare il primo gol bergamasco ...