Moviola Monza-Lecce | l’episodio chiave del match

(Di domenica 28 maggio 2023)arbitraledelvalido per la 37ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 37ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Doveri.DEL

Di seguito, vivi insieme a Calciomercato.com , tutti gli episodi da- Lecce - ore 15,00 Arbitro: Doveri Assistenti: Bercigli - Cecconi IV Ufficiale: Ghersini VAR: Marini AVAR: La Penna ...All'U Power Stadium, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Lecce: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live All'U Power Stadium,e Lecce si affrontano per la 37esima giornata della Serie A ...... mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi dadi ciascuna giornata di Serie A ,... Sassuolo -1 - 2 Santoro (Var: Di Bello) 5 'Non è andato bene. E' un arbitro giovane, l'ho ...

Serie A, la MOVIOLA: sospetti sul gol del Verona, Chiffi non va ... Calciomercato.com

All’U Power Stadium, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Monza e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’U Power Stadium, Monza e Lecce si affrontano ...La prova dell'arbitro Ayroldi al Franchi analizzata ai raggi X dall'esperto di Dazn Marelli che giudica corrette le decisioni del fischietto pugliese ...