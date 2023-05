MOVIOLA – Monza-Lecce | Gytkjaer col braccio | è rigore

(Di domenica 28 maggio 2023) Un episodio dadecide la corsa salvezza del. Al 98? del match con il, èil protagonista negativo della sfida in quella che poteva essere la sua ultima partita in casa con i biancorossi. L’uomo dei gol pesanti colpisce colin area sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Doveri non vede ma viene rapidamente richiamato dal Var. L’arbitro romano concede così il penalty. Giusta la decisione? Ilè fin troppo largo, una posizione innaturale rispetto al corretto posizionamento ai fini del regolamento. Conta poco quindi la precedente deviazione con la coscia dell’attaccante del. Ilè netto. Colombo dagli undici metri non sbaglia. Ilè salvo. SportFace.

