Mosca e Kyiv non sono uguali. Crosetto cita don Milani sulla guerra

(Di domenica 28 maggio 2023) Guido, ministro della Difesa, ha scritto una lettera al direttore de l’Unità, Piero Sansonetti, pubblicata domenica sul quotidiano.parla della situazione in Ucraina e delle missioni militari all’estero dell’Italia: “Non si può chiedere la pace senza l’abbandono e la rinunzia ai territori che la Russia ha occupato, il riconoscimento che l’invasione è stato un atto illegittimo, in violazione di ogni norma internazionale, che ha causato danni e sofferenze indicibili alle popolazioni civili. Stabilito che credo che il solo tentativo di mediazione serio, in campo e che bisogna aiutare in tutti i modi sia quello del cardinale Matteo Maria Zuppi e del Vaticano, resta il punto: ‘Non c’è ingiustizia più grande che fare partitra diseguali’”, dicendo don Lorenzo. IL DEBOLE E ...

Oggi, lo ricordiamo, la capitale ucraina celebra ilDay , l'anniversario della sua fondazione ... Anche due bambini di tre e sei anni Guerra in Ucraina,apre al piano di pace del Vaticano. ...Il cardinale segretario di Stato, a margine di un evento all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, parla dell'iniziativa di pace di cui il Papa ha incaricato il presidente della CEI:interlocutori per il momento. Sulle alluvioni in Emilia - Romagna, esprime l'auspicio di una 'maggior cura del territorio per evitare queste tragedie'. Mentre sulla salute del Papa, che ...Zuppi sarà molto difficile dare un contributo per "allentare le tensioni" fra. Esiste una prima tensione, rilevante e in crescita, da tempo tra il Vaticano e lo stato ucraino. Oggi...

Kiev: "Stiamo preparando la controffensiva". Putin: lottiamo per diritto a essere noi stessi - Lituania: "sosteniamo integrazione euroatlantica Georgia" - Lituania: "sosteniamo integrazione euroatlantica Georgia" RaiNews

“Rispetto il pacifismo, meno chi diventa pacifista oggi perché sta all’opposizione”, scrive il ministro della Difesa Guido Crosetto ...Secondo le autorità locali, quello delle scorse ore è stato l’attacco più massiccio dall'inizio della guerra sulla capitale. Si ...