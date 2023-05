Morata | possibile ritorno? I dettagli

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 28 maggio 2023) La Juventus potrebbe aver bisogno di un nuovo centravanti; tra i possibili nomi occhio ache conosce benissimo l’ambiente Juve.(LaPresse)Un mercato, quello estivo, che si preannuncia decisamente intenso; la Juventus, dopo una stagione a dir poco negativa dove non ha funzionato nulla, ha bisogno di fare diversi cambiamenti per tornare a dominare il calcio italiano ed essere assoluto protagonista in Europa. Tra le possibili operazioni dobbiamo andare a parlare anche del discorso offensivo; in avanti i bianconeri hanno vissuto una stagione complessa. Il rendimento di Vlahovic, Milik e Kean non è stato come ci si aspettava. I tre attaccanti hanno affrontato (in momenti diversi della stagione) un periodo complicato non riuscendo a dare il giusto contributo. La Juventus ha totale fiducia nei suoi giocatori e, proprio per questo, nella prossima ...