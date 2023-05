Monza-Lecce domenica 28 maggio 2023 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici I pugliesi sono salvi se…

(Di domenica 28 maggio 2023) Per ilancora coinvolto nella corsa per la salvezza una trasferta insidiosa sul campo delche può ancora puntare all’ottavo posto. Gli uomini di Palladino nel 2-1 sul campo del Sassuolo grazie al gol di Pessina al 93? hanno allungato a otto la striscia di risultati utili consecutivi. Gli uomini di Baroni hanno InfoBetting: Scommesse Sportive e

Alle 15:00 andrà in scena la 37esima giornata del campionato di Serie A tra. Le formazioni ufficiali Di seguito riportiamo le formazioni ufficiali didi Serie A.(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Pessina, ...Commenta per primo Nella 37esima giornata di Serie A , ilospita il, in un match in cui si intersecano la speranze dei brianzoli di qualificarsi per la Conference League nella prossima stagione, e le speranze di salvezza dei salentini. Il...Calciomercato.it vi offre le sfide tra il Bologna e Napoli e train tempo reale. Probabili formazioni Bologna - Napoli e- LecceBOLOGNA (4 - 3 - 3): Skorupski; Posch, Bonifazi, ...

Monza-Lecce, le probabili formazioni per il Fantacalcio: Caprari, Mota, Strefezza, Oudin e... Fantacalcio ®

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...